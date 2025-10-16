Die Aktie des Wolfram-Produzenten Almonty Industries kennt in diesen Tagen nur eine Richtung: nach oben. Doch warum entsteht um den Rohstoff, der noch vor wenigen Jahren nur ausgewiesenen Experten bekannt war, so ein Hype? Die Antwort ist klar: China hat westliche Abnehmer über Jahrzehnte in Sicherheit gewogen und ausländische Minenbetreiber mit Dumpingpreisen in die Pleite getrieben. Heute ist im Westen als großer Wolfram-Produzent nur noch Almonty übrig - und zahlreiche Branchen, die dringend auf das kritische Element angewiesen sind. Wir analysieren die Nachfrage-Struktur des einzigartigen Hightech- und Rüstungsmetalls.Den vollständigen Artikel lesen ...
