Es verging zuletzt kaum noch ein Tag, an dem nicht neue Rekorde beim Goldpreis vermeldet wurden. Dementsprechend geht es auch bei den Anteilen der Edelmetallproduzenten wie etwa Barrick Mining, Kinross Gold oder Newmont nach oben. Am Mittwoch markierten die Goldpreise nun bereits den dritten Handelstag in Folge einen neuen Höchstwert.Am Vormittag kostete Gold an der Börse in London 4.218 US-Dollar je Feinunze und damit so viel wie noch nie. In Euro gerechnet erreichte der Preis ebenfalls eine weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär