Vor einigen Wochen erklärte die US-Regierung im Bereich strategischer Rohstoffe den Notfallstatus, was eine deutliche Rally bei Titeln auslöste, die auf Seltene Erden, Uran oder Lithium fokussiert sind. Überraschend erhielt dadurch auch der Gold- und Silbersektor frischen Auftrieb: Gold explodierte bereits im Oktober, Silber folgte im Dezember mit neuen Tops über 62 USD. Gerüchteweise erklärte sich ein Long-Spekulant einverstanden, bei Aufpreisen von 15 % zum Kassamarkt auf die physische Auslieferung von Silber im November zu verzichten. Die Lage klingt damit aber mehr als angespannt. Bereits ...

