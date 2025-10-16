Haag - Der Halbleiterzulieferer VAT hat im dritten Quartal ein deutliches Plus beim Umsatz verbucht. Aufgrund schwächelnder Halbleitergeschäfte und Wechselkurseffekten ging der Auftragseingang aber zurück. Konkret stiegen die Verkäufe in den Monaten Juli bis September um 23,2 Prozent auf 257,9 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das deutliche Plus liegt vor allem auf einer tieferen Vergleichsbasis begründet, da ein Teil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab