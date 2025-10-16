Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, October 16
16 October 2025
Oxford Instruments plc
("Oxford Instruments" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1790.2111 pence per share:
Date of purchase:
15 October 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
23,674
Lowest price paid per share (GBp):
1770.0000
Highest price paid per share (GBp):
1802.0000
Volume weighted average price paid per share (GBp):
1790.2111
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 56,780,891. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 56,780,891. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information:
Venue
Weighted average price paid per share (GBp)
Aggregate number of shares purchased
London Stock Exchange
1789.9401
14,129
BATS Trading Europe
1790.6123
9,545
Transaction Details:
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:
Number of ordinary shares purchased
Transaction price
Time of transaction (UK Time)
Transaction reference number
Trading venue
272
1786.00
08:28:58
00077461807TRLO0
XLON
293
1786.00
08:28:58
00077461808TRLO0
XLON
243
1780.00
08:29:18
00077461829TRLO0
XLON
299
1776.00
08:31:14
00077461941TRLO0
XLON
287
1790.00
08:39:29
00077462194TRLO0
XLON
36
1790.00
08:45:14
00077462395TRLO0
XLON
272
1790.00
08:45:14
00077462396TRLO0
XLON
223
1790.00
08:45:14
00077462397TRLO0
XLON
254
1796.00
08:50:19
00077462552TRLO0
XLON
279
1782.00
09:21:20
00077464609TRLO0
BATE
294
1780.00
09:21:52
00077464634TRLO0
XLON
250
1780.00
09:21:52
00077464633TRLO0
BATE
51
1778.00
09:31:59
00077465175TRLO0
XLON
214
1778.00
09:31:59
00077465176TRLO0
XLON
244
1778.00
09:31:59
00077465174TRLO0
BATE
243
1776.00
09:34:58
00077465347TRLO0
BATE
275
1770.00
10:14:36
00077467144TRLO0
XLON
1
1770.00
10:14:36
00077467146TRLO0
XLON
273
1770.00
10:14:36
00077467147TRLO0
XLON
58
1770.00
10:14:36
00077467145TRLO0
BATE
271
1778.00
10:24:34
00077467534TRLO0
XLON
220
1778.00
10:28:23
00077467609TRLO0
XLON
69
1778.00
10:28:23
00077467610TRLO0
XLON
303
1776.00
10:29:13
00077467623TRLO0
XLON
89
1778.00
10:31:40
00077467701TRLO0
BATE
158
1778.00
10:31:40
00077467702TRLO0
BATE
257
1780.00
10:59:30
00077468684TRLO0
XLON
71
1780.00
10:59:30
00077468682TRLO0
BATE
176
1780.00
10:59:30
00077468683TRLO0
BATE
266
1780.00
10:59:30
00077468685TRLO0
BATE
301
1778.00
11:05:16
00077468823TRLO0
XLON
247
1778.00
11:05:16
00077468822TRLO0
BATE
243
1784.00
11:34:01
00077469933TRLO0
XLON
294
1784.00
11:34:01
00077469934TRLO0
XLON
7
1780.00
11:34:48
00077469971TRLO0
BATE
35
1780.00
11:35:00
00077469978TRLO0
BATE
210
1780.00
11:35:01
00077469979TRLO0
BATE
122
1780.00
11:35:01
00077469980TRLO0
BATE
140
1780.00
11:35:14
00077470006TRLO0
BATE
9
1780.00
11:39:13
00077470123TRLO0
BATE
120
1780.00
11:39:13
00077470124TRLO0
BATE
280
1780.00
11:39:14
00077470126TRLO0
XLON
142
1780.00
11:39:14
00077470125TRLO0
BATE
81
1776.00
11:54:40
00077470562TRLO0
XLON
256
1782.00
12:18:35
00077471738TRLO0
XLON
248
1782.00
12:18:35
00077471739TRLO0
XLON
2
1780.00
12:18:35
00077471740TRLO0
BATE
14
1780.00
12:18:35
00077471741TRLO0
BATE
201
1780.00
12:29:28
00077472102TRLO0
XLON
89
1780.00
12:29:28
00077472104TRLO0
XLON
211
1780.00
12:29:28
00077472103TRLO0
BATE
38
1780.00
12:29:28
00077472105TRLO0
BATE
231
1780.00
12:29:28
00077472106TRLO0
BATE
40
1780.00
12:43:36
00077472632TRLO0
XLON
4
1780.00
12:56:40
00077472951TRLO0
XLON
192
1784.00
13:10:01
00077473438TRLO0
XLON
4
1784.00
13:10:01
00077473439TRLO0
XLON
11
1784.00
13:10:01
00077473440TRLO0
XLON
41
1784.00
13:10:01
00077473441TRLO0
XLON
291
1784.00
13:11:01
00077473462TRLO0
XLON
114
1784.00
13:13:15
00077473500TRLO0
BATE
38
1784.00
13:13:15
00077473501TRLO0
BATE
36
1784.00
13:21:21
00077473766TRLO0
BATE
4
1784.00
13:21:21
00077473767TRLO0
BATE
87
1784.00
13:21:21
00077473768TRLO0
BATE
17
1784.00
13:21:21
00077473769TRLO0
BATE
98
1784.00
13:21:24
00077473770TRLO0
BATE
285
1784.00
13:24:02
00077473839TRLO0
XLON
184
1796.00
13:39:39
00077474345TRLO0
XLON
102
1796.00
13:39:39
00077474346TRLO0
XLON
7
1796.00
13:39:39
00077474347TRLO0
XLON
45
1798.00
13:45:02
00077474458TRLO0
BATE
10
1796.00
13:45:02
00077474459TRLO0
BATE
618
1796.00
13:45:02
00077474460TRLO0
BATE
264
1796.00
13:50:22
00077474686TRLO0
XLON
15
1796.00
13:50:23
00077474699TRLO0
BATE
262
1798.00
13:57:34
00077474863TRLO0
XLON
122
1798.00
14:00:21
00077474916TRLO0
XLON
72
1798.00
14:00:21
00077474917TRLO0
XLON
262
1796.00
14:04:34
00077475036TRLO0
XLON
244
1798.00
14:04:34
00077475034TRLO0
BATE
264
1796.00
14:04:34
00077475035TRLO0
BATE
245
1798.00
14:19:05
00077475562TRLO0
BATE
254
1798.00
14:21:05
00077475617TRLO0
XLON
75
1796.00
14:23:37
00077475707TRLO0
XLON
179
1796.00
14:23:37
00077475708TRLO0
XLON
276
1796.00
14:23:37
00077475704TRLO0
BATE
45
1796.00
14:23:37
00077475705TRLO0
BATE
212
1796.00
14:23:37
00077475706TRLO0
BATE
297
1794.00
14:31:57
00077476034TRLO0
XLON
293
1794.00
14:31:57
00077476035TRLO0
XLON
268
1794.00
14:37:50
00077476389TRLO0
XLON
156
1794.00
14:41:15
00077476556TRLO0
XLON
97
1794.00
14:41:15
00077476557TRLO0
XLON
262
1792.00
14:41:15
00077476553TRLO0
BATE
38
1792.00
14:41:15
00077476554TRLO0
BATE
244
1792.00
14:41:15
00077476555TRLO0
BATE
207
1788.00
14:41:15
00077476558TRLO0
BATE
25
1788.00
14:41:15
00077476559TRLO0
BATE
14
1788.00
14:41:15
00077476560TRLO0
BATE
281
1798.00
14:54:25
00077477228TRLO0
XLON
281
1796.00
14:54:33
00077477234TRLO0
XLON
243
1796.00
15:03:25
00077477625TRLO0
BATE
276
1796.00
15:03:25
00077477626TRLO0
BATE
278
1802.00
15:13:54
00077478274TRLO0
XLON
268
1802.00
15:13:54
00077478275TRLO0
XLON
279
1802.00
15:13:54
00077478276TRLO0
XLON
251
1802.00
15:13:54
00077478273TRLO0
BATE
4
1802.00
15:20:54
00077478586TRLO0
XLON
9
1802.00
15:21:55
00077478664TRLO0
XLON
183
1802.00
15:21:55
00077478665TRLO0
XLON
22
1802.00
15:21:55
00077478666TRLO0
XLON
4
1802.00
15:21:56
00077478667TRLO0
XLON
37
1802.00
15:23:27
00077478714TRLO0
XLON
284
1802.00
15:23:27
00077478715TRLO0
XLON
430
1800.00
15:24:30
00077478778TRLO0
BATE
44
1802.00
15:49:43
00077480655TRLO0
XLON
90
1802.00
15:50:21
00077480744TRLO0
XLON
4
1802.00
15:50:21
00077480745TRLO0
XLON
2
1802.00
15:50:21
00077480746TRLO0
XLON
2
1802.00
15:50:21
00077480747TRLO0
XLON
2
1802.00
15:50:21
00077480748TRLO0
XLON
31
1802.00
15:50:21
00077480749TRLO0
XLON
11
1802.00
15:50:21
00077480750TRLO0
XLON
116
1802.00
15:50:21
00077480751TRLO0
XLON
300
1802.00
15:50:23
00077480754TRLO0
XLON
289
1802.00
15:50:23
00077480756TRLO0
XLON
297
1802.00
15:50:23
00077480758TRLO0
XLON
265
1802.00
15:50:23
00077480752TRLO0
BATE
6
1802.00
15:50:23
00077480753TRLO0
BATE
266
1802.00
15:50:23
00077480755TRLO0
BATE
268
1802.00
15:50:23
00077480757TRLO0
BATE
282
1802.00
15:54:36
00077480992TRLO0
XLON
252
1802.00
15:55:23
00077481036TRLO0
BATE
225
1800.00
16:05:34
00077481633TRLO0
XLON
63
1800.00
16:05:34
00077481634TRLO0
XLON
279
1800.00
16:05:34
00077481644TRLO0
XLON
62
1800.00
16:05:34
00077481632TRLO0
BATE
190
1800.00
16:05:34
00077481641TRLO0
BATE
136
1800.00
16:05:34
00077481643TRLO0
BATE
136
1800.00
16:05:34
00077481645TRLO0
BATE
34
1800.00
16:05:34
00077481646TRLO0
BATE
97
1800.00
16:05:34
00077481648TRLO0
BATE
6
1800.00
16:05:34
00077481649TRLO0
BATE
107
1800.00
16:05:34
00077481650TRLO0
BATE
For further details:
Oxford Instruments plc
Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916