Silber durchbricht 50 US-Dollar - Vizsla Royalties zählt zu den größten Gewinnern
WKN: 868366 | ISIN: GB0006650450 | Ticker-Symbol: OX3
Frankfurt
16.10.25 | 08:12
20,800 Euro
+0,97 % +0,200
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
FTSE techMARK Focus
FTSE-250
1-Jahres-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC 5-Tage-Chart
16.10.2025 08:06 Uhr
Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 16

16 October 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1790.2111 pence per share:

Date of purchase:

15 October 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

23,674

Lowest price paid per share (GBp):

1770.0000

Highest price paid per share (GBp):

1802.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

1790.2111

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 56,780,891. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 56,780,891. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

1789.9401

14,129

BATS Trading Europe

1790.6123

9,545

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

272

1786.00

08:28:58

00077461807TRLO0

XLON

293

1786.00

08:28:58

00077461808TRLO0

XLON

243

1780.00

08:29:18

00077461829TRLO0

XLON

299

1776.00

08:31:14

00077461941TRLO0

XLON

287

1790.00

08:39:29

00077462194TRLO0

XLON

36

1790.00

08:45:14

00077462395TRLO0

XLON

272

1790.00

08:45:14

00077462396TRLO0

XLON

223

1790.00

08:45:14

00077462397TRLO0

XLON

254

1796.00

08:50:19

00077462552TRLO0

XLON

279

1782.00

09:21:20

00077464609TRLO0

BATE

294

1780.00

09:21:52

00077464634TRLO0

XLON

250

1780.00

09:21:52

00077464633TRLO0

BATE

51

1778.00

09:31:59

00077465175TRLO0

XLON

214

1778.00

09:31:59

00077465176TRLO0

XLON

244

1778.00

09:31:59

00077465174TRLO0

BATE

243

1776.00

09:34:58

00077465347TRLO0

BATE

275

1770.00

10:14:36

00077467144TRLO0

XLON

1

1770.00

10:14:36

00077467146TRLO0

XLON

273

1770.00

10:14:36

00077467147TRLO0

XLON

58

1770.00

10:14:36

00077467145TRLO0

BATE

271

1778.00

10:24:34

00077467534TRLO0

XLON

220

1778.00

10:28:23

00077467609TRLO0

XLON

69

1778.00

10:28:23

00077467610TRLO0

XLON

303

1776.00

10:29:13

00077467623TRLO0

XLON

89

1778.00

10:31:40

00077467701TRLO0

BATE

158

1778.00

10:31:40

00077467702TRLO0

BATE

257

1780.00

10:59:30

00077468684TRLO0

XLON

71

1780.00

10:59:30

00077468682TRLO0

BATE

176

1780.00

10:59:30

00077468683TRLO0

BATE

266

1780.00

10:59:30

00077468685TRLO0

BATE

301

1778.00

11:05:16

00077468823TRLO0

XLON

247

1778.00

11:05:16

00077468822TRLO0

BATE

243

1784.00

11:34:01

00077469933TRLO0

XLON

294

1784.00

11:34:01

00077469934TRLO0

XLON

7

1780.00

11:34:48

00077469971TRLO0

BATE

35

1780.00

11:35:00

00077469978TRLO0

BATE

210

1780.00

11:35:01

00077469979TRLO0

BATE

122

1780.00

11:35:01

00077469980TRLO0

BATE

140

1780.00

11:35:14

00077470006TRLO0

BATE

9

1780.00

11:39:13

00077470123TRLO0

BATE

120

1780.00

11:39:13

00077470124TRLO0

BATE

280

1780.00

11:39:14

00077470126TRLO0

XLON

142

1780.00

11:39:14

00077470125TRLO0

BATE

81

1776.00

11:54:40

00077470562TRLO0

XLON

256

1782.00

12:18:35

00077471738TRLO0

XLON

248

1782.00

12:18:35

00077471739TRLO0

XLON

2

1780.00

12:18:35

00077471740TRLO0

BATE

14

1780.00

12:18:35

00077471741TRLO0

BATE

201

1780.00

12:29:28

00077472102TRLO0

XLON

89

1780.00

12:29:28

00077472104TRLO0

XLON

211

1780.00

12:29:28

00077472103TRLO0

BATE

38

1780.00

12:29:28

00077472105TRLO0

BATE

231

1780.00

12:29:28

00077472106TRLO0

BATE

40

1780.00

12:43:36

00077472632TRLO0

XLON

4

1780.00

12:56:40

00077472951TRLO0

XLON

192

1784.00

13:10:01

00077473438TRLO0

XLON

4

1784.00

13:10:01

00077473439TRLO0

XLON

11

1784.00

13:10:01

00077473440TRLO0

XLON

41

1784.00

13:10:01

00077473441TRLO0

XLON

291

1784.00

13:11:01

00077473462TRLO0

XLON

114

1784.00

13:13:15

00077473500TRLO0

BATE

38

1784.00

13:13:15

00077473501TRLO0

BATE

36

1784.00

13:21:21

00077473766TRLO0

BATE

4

1784.00

13:21:21

00077473767TRLO0

BATE

87

1784.00

13:21:21

00077473768TRLO0

BATE

17

1784.00

13:21:21

00077473769TRLO0

BATE

98

1784.00

13:21:24

00077473770TRLO0

BATE

285

1784.00

13:24:02

00077473839TRLO0

XLON

184

1796.00

13:39:39

00077474345TRLO0

XLON

102

1796.00

13:39:39

00077474346TRLO0

XLON

7

1796.00

13:39:39

00077474347TRLO0

XLON

45

1798.00

13:45:02

00077474458TRLO0

BATE

10

1796.00

13:45:02

00077474459TRLO0

BATE

618

1796.00

13:45:02

00077474460TRLO0

BATE

264

1796.00

13:50:22

00077474686TRLO0

XLON

15

1796.00

13:50:23

00077474699TRLO0

BATE

262

1798.00

13:57:34

00077474863TRLO0

XLON

122

1798.00

14:00:21

00077474916TRLO0

XLON

72

1798.00

14:00:21

00077474917TRLO0

XLON

262

1796.00

14:04:34

00077475036TRLO0

XLON

244

1798.00

14:04:34

00077475034TRLO0

BATE

264

1796.00

14:04:34

00077475035TRLO0

BATE

245

1798.00

14:19:05

00077475562TRLO0

BATE

254

1798.00

14:21:05

00077475617TRLO0

XLON

75

1796.00

14:23:37

00077475707TRLO0

XLON

179

1796.00

14:23:37

00077475708TRLO0

XLON

276

1796.00

14:23:37

00077475704TRLO0

BATE

45

1796.00

14:23:37

00077475705TRLO0

BATE

212

1796.00

14:23:37

00077475706TRLO0

BATE

297

1794.00

14:31:57

00077476034TRLO0

XLON

293

1794.00

14:31:57

00077476035TRLO0

XLON

268

1794.00

14:37:50

00077476389TRLO0

XLON

156

1794.00

14:41:15

00077476556TRLO0

XLON

97

1794.00

14:41:15

00077476557TRLO0

XLON

262

1792.00

14:41:15

00077476553TRLO0

BATE

38

1792.00

14:41:15

00077476554TRLO0

BATE

244

1792.00

14:41:15

00077476555TRLO0

BATE

207

1788.00

14:41:15

00077476558TRLO0

BATE

25

1788.00

14:41:15

00077476559TRLO0

BATE

14

1788.00

14:41:15

00077476560TRLO0

BATE

281

1798.00

14:54:25

00077477228TRLO0

XLON

281

1796.00

14:54:33

00077477234TRLO0

XLON

243

1796.00

15:03:25

00077477625TRLO0

BATE

276

1796.00

15:03:25

00077477626TRLO0

BATE

278

1802.00

15:13:54

00077478274TRLO0

XLON

268

1802.00

15:13:54

00077478275TRLO0

XLON

279

1802.00

15:13:54

00077478276TRLO0

XLON

251

1802.00

15:13:54

00077478273TRLO0

BATE

4

1802.00

15:20:54

00077478586TRLO0

XLON

9

1802.00

15:21:55

00077478664TRLO0

XLON

183

1802.00

15:21:55

00077478665TRLO0

XLON

22

1802.00

15:21:55

00077478666TRLO0

XLON

4

1802.00

15:21:56

00077478667TRLO0

XLON

37

1802.00

15:23:27

00077478714TRLO0

XLON

284

1802.00

15:23:27

00077478715TRLO0

XLON

430

1800.00

15:24:30

00077478778TRLO0

BATE

44

1802.00

15:49:43

00077480655TRLO0

XLON

90

1802.00

15:50:21

00077480744TRLO0

XLON

4

1802.00

15:50:21

00077480745TRLO0

XLON

2

1802.00

15:50:21

00077480746TRLO0

XLON

2

1802.00

15:50:21

00077480747TRLO0

XLON

2

1802.00

15:50:21

00077480748TRLO0

XLON

31

1802.00

15:50:21

00077480749TRLO0

XLON

11

1802.00

15:50:21

00077480750TRLO0

XLON

116

1802.00

15:50:21

00077480751TRLO0

XLON

300

1802.00

15:50:23

00077480754TRLO0

XLON

289

1802.00

15:50:23

00077480756TRLO0

XLON

297

1802.00

15:50:23

00077480758TRLO0

XLON

265

1802.00

15:50:23

00077480752TRLO0

BATE

6

1802.00

15:50:23

00077480753TRLO0

BATE

266

1802.00

15:50:23

00077480755TRLO0

BATE

268

1802.00

15:50:23

00077480757TRLO0

BATE

282

1802.00

15:54:36

00077480992TRLO0

XLON

252

1802.00

15:55:23

00077481036TRLO0

BATE

225

1800.00

16:05:34

00077481633TRLO0

XLON

63

1800.00

16:05:34

00077481634TRLO0

XLON

279

1800.00

16:05:34

00077481644TRLO0

XLON

62

1800.00

16:05:34

00077481632TRLO0

BATE

190

1800.00

16:05:34

00077481641TRLO0

BATE

136

1800.00

16:05:34

00077481643TRLO0

BATE

136

1800.00

16:05:34

00077481645TRLO0

BATE

34

1800.00

16:05:34

00077481646TRLO0

BATE

97

1800.00

16:05:34

00077481648TRLO0

BATE

6

1800.00

16:05:34

00077481649TRLO0

BATE

107

1800.00

16:05:34

00077481650TRLO0

BATE

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


© 2025 PR Newswire
