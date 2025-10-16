Mitteilung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA:
ABO Energy errichtet Solar- und Hybridprojekte jetzt auch als EPC-Dienstleister
ABO Energy kümmert sich ab sofort auch als Dienstleister um die technische Planung, die Beschaffung und die Errichtung von Solar- und Hybridprojekten (Solar und Batterien). EPC-Dienstleistungen (Engineering, Procurement, Construction) bietet ABO Energy für Energieparks mit einer Nennleistung ab zehn Megawatt peak (MWp). Besonderer Fokus liegt auf der Integration von Batteriespeicherlösungen (BESS). ABO Energy hat bereits Solar- und Batterieparks mit einer Gesamtleistung von rund 600 Megawatt ans Netz gebracht. Dabei handelt es sich um selbst entwickelte Projekte, die das Unternehmen überwiegend schlüsselfertig errichtet hat. Nun stellt ABO Energy die Expertise auch Dritten ...Den vollständigen Artikel lesen ...