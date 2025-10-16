Mitteilung der PAUL Tech AG:

PAUL Tech AGMannheim, Deutschland(die "Emittentin")

gibt eine Abstimmung ohne Versammlung bekannt

in Bezug auf ihreEUR 35.000.000 7,00 % Inhaberschuldverschreibungen 2020/2025(ISIN DE000A3H2TU8 und WKN A3H2TU)(die "Schuldverschreibungen")Mannheim, 14. Oktober 2025

Die Emittentin kündigt eine Abstimmung ohne Versammlung in Bezug auf die Schuldverschreibungen an, um bestimmte Änderungen der Bedingungen der Schuldverschreibungen (die "Anleihebedingungen") zu beschließen.

Die Abstimmung ohne Versammlung (die "Abstimmung") soll Anpassungen des Endfälligkeitstags und der Zinsbedingungen der Schuldverschreibungen beschließen (die "Änderungen").

Diese Bekanntmachung hebt wichtige Informationen hervor, auf die in der Aufforderung zur Stimmabgabe vom 13. Oktober 2025 (die "Aufforderung zur Stimmabgabe") näher eingegangen wird, welche voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Den Gläubigern der Schuldverschreibungen (jeder für sich ein "Gläubiger") wird empfohlen, Aufforderung zur Stimmabgabe sorgfältig und vollständig zu lesen. Die Aufforderung zur Stimmabgabe wird auf der Website der Emittentin unter https://ir.paul.tech/anleihe/ erhältlich sein.

Sofern nicht anders angegeben, haben die hier verwendeten, aber nicht definierten Begriffe die gleiche Bedeutung, die ihnen in der Aufforderung zur Stimmabgabe zugewiesen wurden.

Hintergrund der vorgeschlagenen ÄnderungenDie Schuldverschreibungen wurden von der Emittentin (vormals firmierend als ACTAQUA GmbH) im Dezember 2020 ausgegeben und im Verlauf bis November 2022 wurde der Gesamtnennbetrag auf insgesamt EUR 35.000.000 aufgestockt. Die Emittentin hält Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 3.571.000 im Eigenbestand.

Unter den derzeitigen Anleihebedingungen fällt der Endfälligkeitstag der Schuldverschreibungen auf den 1. Dezember 2025 und die Schuldverschreibungen werden mit 7,00 % p.a. bis zum Endfälligkeitstag verzinst.

Am 8. Oktober 2025 hat die Emittentin bekanntgegeben, dass die im September 2025 angekündigte beabsichtigte Refinanzierung der Schuldverschreibungen über die Emission einer neuen Anleihe im Nordic Bond Format vorerst nicht weiterverfolgt wird.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...