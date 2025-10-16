Der Anlagenbauer für die Chipindustrie ASML legte am gestrigen Mittwoch (15. Oktober) die Ergebnisse für das 3. Quartal 2025 vor. Nachdem der Bericht für das 2. Quartal 2025 eher enttäuschend ausfiel, stand das aktuelle Zahlenwerk unter besonderer Beobachtung. Obgleich nicht alles Gold war, was da glänzte, zeigte sich der Markt mit den vorgelegten Zahlen zufrieden. Die Aktie legte im Anschluss zu. Doch was ist dieser Vorstoß wert?ASML - Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de