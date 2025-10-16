15 Vorträge (Abstracts) zu Fortschritten in den Bereichen Früherkennung von Rezidiven, Tumorprofilierung und Überwachung des Ansprechens auf Therapien

Präsentationen unterstreichen die Leistungsfähigkeit der blutbasierten Assays von Guardant Health zur Verringerung der Behandlungsbelastung und zur Verbesserung der Krankheitsüberwachung bei verschiedenen Krebsarten

Guardant Health, Inc. (Nasdaq: GH), ein führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie, gab heute bekannt, dass neue Daten aus seinem gesamten Onkologie-Portfolio in 15 angenommenen Abstracts auf dem European Society for Medical Oncology (ESMO) Congress 2025 vorgestellt werden, der vom 17. bis 21. Oktober in Berlin stattfindet. Diese Präsentationen decken das gesamte Spektrum der Krebsbehandlung ab, von der Erkennung minimaler Resterkrankungen (MRD) und der Überwachung von Rezidiven bis hin zur Profilierung von Tumoren im fortgeschrittenen Stadium und der Beurteilung des Ansprechens auf die Therapie.

Die von Guardant Health akzeptierten Abstracts umfassen verschiedene Tumorarten, darunter Lungen-, Darm-, Brust-, Kopf- und Halskrebs sowie Krebserkrankungen mit unbekanntem Primärtumor. Gemeinsam unterstreichen sie das Engagement des Unternehmens, modernste Erkenntnisse aus der Genomik und Epigenomik zu nutzen, um die Ergebnisse für Patienten in allen Krankheitsstadien zu verbessern.

"Wir sind sehr stolz darauf, dass die innovativen Technologien und Forschungskooperationen von Guardant in diesem Jahr in mehreren Abstracts auf der ESMO vorgestellt werden", erklärte Dr. Craig Eagle, Chief Medical Officer von Guardant Health. "Diese Studien verdeutlichen, wie unsere Technologien dazu beitragen, die Präzisionsonkologie voranzubringen von der frühzeitigen Erkennung von Rezidiven über die Unterstützung bei der Auswahl der optimalen Therapie bis hin zur Überwachung der Wirksamkeit der Behandlung bei einer Vielzahl von Krebsarten."

Zu den Highlights gehören:

Neuartige Anwendungen von Guardant Infinity bei der Tumorprofilierung : Daten aus der SIBYL - Studie unterstreichen die Fähigkeit der molekularen Lungen-Subtypisierung, die histologische Charakterisierung und die damit verbundene Entscheidungsfindung bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs zu verfeinern, während die Ergebnisse der CUPIDO - Studie den Nutzen der molekularen Tumortypisierung unterstreichen, um Erkenntnisse über Krebserkrankungen mit unbekanntem Primärtumor zu gewinnen und damit einen wichtigen ungedeckten klinischen Bedarf zu decken.

: Daten aus der - unterstreichen die Fähigkeit der molekularen Lungen-Subtypisierung, die histologische Charakterisierung und die damit verbundene Entscheidungsfindung bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs zu verfeinern, während die Ergebnisse der - den Nutzen der molekularen Tumortypisierung unterstreichen, um Erkenntnisse über Krebserkrankungen mit unbekanntem Primärtumor zu gewinnen und damit einen wichtigen ungedeckten klinischen Bedarf zu decken. Therapieüberwachung bei fortgeschrittenem Krebs : Aktualisierte Ergebnisse der CROWN-Studie zeigen, wie Guardant Reveal das Ansprechen auf die Behandlung bei anaplastischem Lymphomkinase-positivem (ALK+) Lungenkrebs verfolgen kann, indem es ctDNA-Analysen nutzt, um ein tieferes Verständnis dafür zu gewinnen, wie Patienten auf die Therapie ansprechen.

: Aktualisierte Ergebnisse der zeigen, wie Guardant Reveal das Ansprechen auf die Behandlung bei anaplastischem Lymphomkinase-positivem (ALK+) Lungenkrebs verfolgen kann, indem es ctDNA-Analysen nutzt, um ein tieferes Verständnis dafür zu gewinnen, wie Patienten auf die Therapie ansprechen. Verbesserung der MRD-Erkennung und Rezidivüberwachung : Die Ergebnisse der Studien PEGASUS, PRECISION und Decision Impact zu Darmkrebs sowie neue Daten aus zwei unabhängigen Studien zu Kopf-Hals-Krebs belegen die Leistungsfähigkeit und den Nutzen von Guardant Reveal bei der Früherkennung von Rezidiven und der Unterstützung von Behandlungsentscheidungen.

: Die Ergebnisse der Studien PEGASUS, PRECISION und Decision Impact zu Darmkrebs sowie neue Daten aus zwei unabhängigen Studien zu Kopf-Hals-Krebs belegen die Leistungsfähigkeit und den Nutzen von Guardant Reveal bei der Früherkennung von Rezidiven und der Unterstützung von Behandlungsentscheidungen. Neue Daten zu Veränderungen der Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptoren (FGFR) als neuartiger Biomarker bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), wobei die Erkennungsraten von Guardant360 Liquid mit bekannten gewebebasierten Datensätzen verglichen werden.

Die vollständige Liste der Poster und Präsentationen von Guardant Health auf der 2025 ESMO

Guardant Reveal

18. Oktober, 12:00 12:45 Uhr MESZ

Longitudinal methylation vs genomic-based circulating tumor DNA molecular response analysis in ALK+ advanced NSCLC (CROWN study) (Posterpräsentation Abstract 1981 P)

18. Oktober, 14:45 16:15 Uhr MESZ

Post-surgical liquid biopsy-guided treatment of stage III and high-risk stage II colon cancer patients: final results of the PEGASUS trial (Mündliche Präsentation Abstract 723O)

19. Oktober, 12:00 12:45 Uhr MESZ

Impact of ctDNA testing on decision-making for adjuvant chemotherapy in colorectal cancer: A prospective multicenter study (Posterpräsentation Abstract 770P)

20. Oktober, 12:00 12:45 Uhr MESZ

Circulating tumor DNA as a marker of minimal residual disease after chemoradiation in locally advanced head and neck cancer (Posterpräsentation 1400P Abstract)

Circulating tumor DNA (ctDNA) for Minimal Disease Detection in oropharyngeal cancer (OPC): results from the CAPTION Spanish Prospective study (Posterpräsentation 1396P)

Guardant360®

18. Oktober, 12:00 12:45 Uhr MESZ

Landscape of FGFR gene alterations in a large cohort of NSCLC using ctDNA next-generation sequencing (NGS) (Posterpräsentation Abstract 1932P)

Liquid biopsy for molecular lung subtype prediction in advanced NSCLC (SIBYL: Molecular Lung Subtype) (Posterpräsentation Abstract 1924P)

19. Oktober, 12:00 12:45 Uhr MESZ

PANNA-COTA: A Prospective Investigator-Led Trial using ctDNA to inform early phase trial matching (Posterpräsentation Abstract 991P)

Landscape of ESR1 fusions in advanced breast cancer using ctDNA NGS (Posterpräsentation Abstract 514P)

A phase II basket study of necitumumab for EGFR amplification-positive metastatic solid tumors (Posterpräsentation 931P)

Survival and benefit of adjuvant chemotherapy (ACT) by ctDNA-based pretreatment genomic profile and postoperative molecular residual disease (MRD) detection in resectable colorectal oligometastases (PRECISION study) (Posterpräsentation Abstract 768P)

Clinical features of Neo BRAF wild-type metastatic colorectal cancer in the SCRUM-Japan GOZILA study (Posterpräsentation Abstract 803P)

20. Oktober, 12:00 12:45 Uhr MESZ (online verfügbar ab 18. Oktober, 9:00 Uhr MESZ)

Clinicogenomic characterization of gene fusion-associated MSI-H tumors in a real-world cohort (ePoster Abstract 230eP)

Comprehensive genomic profiling of circulating cell-free DNA in Cancer of Unknown Primary (ePoster Abstract 189eP)

Landscape of Neuregulin1 (NRG1) gene fusions using ctDNA NGS in advanced solid tumors (Posterpräsentation Abstract 194eP)

Über Guardant Health

Guardant Health ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie, das sich darauf konzentriert, die Gesundheit zu schützen und jedem Menschen mehr Zeit ohne Krebs zu ermöglichen. Guardant wurde im Jahr 2012 gegründet und revolutioniert die Patientenversorgung und beschleunigt die Entwicklung neuer Krebstherapien, indem es durch seine fortschrittlichen Blut- und Gewebetests, realen Daten und KI-Analysen wichtige Erkenntnisse über die Ursachen von Krankheiten liefert. Guardant-Tests tragen dazu bei, die Ergebnisse in allen Phasen der Behandlung zu verbessern, einschließlich der Früherkennung von Krebs, der Überwachung auf ein Wiederauftreten von Krebs im Frühstadium und der Auswahl der Behandlung für Patienten mit fortgeschrittenem Krebs. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte guardanthealth.com und folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn, X (Twitter) und Facebook.

