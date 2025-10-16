Drägerwerk (Dräger) erzielte im dritten Quartal 2025 ein solides Ergebnis und damit das stärkste Quartal des laufenden Jahres. Der Umsatz stieg um 7,6% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 833 Mio., bei einer EBIT-Marge von 6,8%. Beide Segmente - Medizintechnik und Sicherheitstechnik - trugen zum Wachstum bei, unterstützt durch höhere Absatzmengen und verbesserte Kosteneffizienz. Der Auftragseingang legte um 4,9% yoy auf EUR 856 Mio. zu und sorgt damit für gute Visibilität im vierten Quartal. Das Management hob die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 auf ein Umsatzwachstum im Bereich von 3-5% und eine EBIT-Marge in einer Bandbreite von 4,5-6,5% an. Mit erwarteten Umsätzen von EUR 3,475 Mrd. und einem EBIT von EUR 181 Mio. (mwb-Schätzung) liegt Dräger weiterhin im Plan, ist auf dem aktuellen Kursniveau jedoch angemessen bewertet. Wir bestätigen unsere HALTEN-Empfehlung und das Kursziel von EUR 72,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/draegerwerk-ag-co-kgaa





© 2025 mwb research