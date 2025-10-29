Drägerwerk liefert das beste Neunmonats-Bild seit Jahren: Der Auftragseingang klettert auf rund 2,594 Mrd. Euro und übertrifft das ohnehin starke Vorjahr deutlich. Der Umsatz wächst auf 2,344 Mrd. Euro, die EBIT-Marge hält mit 3,3 Prozent nahezu das Niveau - trotzt Gegenwind durch US-Zölle und Wechselkurse. Besonders stark fällt das dritte Quartal aus: zweistelliges Umsatzplus, sichtbarer Margensprung und ein mehr als verdoppeltes EBIT. Vor diesem Hintergrund schiebt der Vorstand die Latte höher: Für 2025 peilt Dräger nun eher die obere Hälfte der Spannen an - währungsbereinigt 3 bis 5 Prozent ...

