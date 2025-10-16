Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Formycon AG (FWB: FYB, "Formycon") (ISIN DE000A1EWVY8/ WKN A1EWVY) gibt bekannt, dass die Klinge Biopharma GmbH ("Klinge"), Lizenznehmer und exklusiver Inhaber der weltweiten Vermarktungsrechte für Formycons Eylea®1-Biosimilar FYB203 (Aflibercept), mit Actor Pharmaceuticals Pty. Ltd. ("Actor") eine exklusive Lizenzvereinbarung für die Vermarktung von FYB203 in Australien abgeschlossen hat. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Formycon AG: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de