Die Martinsrieder machen mobil. Formycon (DE000A1EWVY8) hat für sein Augenmedikament FYB203 gleich zwei neue Vertriebspartner an Land gezogen. Actor Pharmaceuticals übernimmt die Vermarktung in Australien, Megalabs kümmert sich um Lateinamerika. Das Biosimilar zum Blockbuster Eylea könnte damit weltweit für Furore sorgen. Die Expansion zeigt, dass Formycon seine Strategie konsequent umsetzt und neue Märkte erschließt. Dabei setzt das Unternehmen auf erfahrene Regionalpartner, die ihre Märkte genau kennen und über etablierte Vertriebsstrukturen verfügen.
