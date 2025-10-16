EQS-Ad-hoc: Pyramid AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vertrag

Pyramid AG: Pyramid Computer GmbH erhält mehrjährigen Rahmenvertrag im Volumen von voraussichtlich über EUR 100 Mio. - Pyramid AG passt Umsatz- und Ergebnisprognose 2025 an und gibt positiven Mehrjahresausblick München, 16. Oktober 2025 - Der Vorstand der Pyramid AG ("Pyramid", ISIN DE000A254W52) hat heute beschlossen, die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen. Demnach erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 nun einen Konzernumsatz von EUR 75 Mio. bis EUR 77 Mio. (bisher: EUR 88 Mio. bis EUR 92 Mio.; 2024: EUR 68,3 Mio.) und ein Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in der Größenordnung von EUR 3,0 Mio. bis EUR 3,5 Mio. (bisher: EUR 4,7 Mio. bis EUR 5,5 Mio.; 2024: EUR 3,4 Mio.). Hintergrund der Anpassung sind Verschiebungen von ursprünglich für das Jahr 2025 erwarteten Großaufträgen im Bereich Server- und Storagelösungen in das Jahr 2026, das aktuell weiterhin herausfordernde Marktumfeld sowie eine deutliche Ergebnisreduzierung der in China ansässigen Konzerngesellschaften der Marke Faytech aufgrund im Vergleich zum Vorjahr schlechterer Auslastung in der Produktion. Die Pyramid Computer GmbH, eine 100%ige Tochter der Pyramid AG, hat von einem deutschen Bestandskunden den größten Einzelrahmenvertrag in der Geschichte des Unternehmens erhalten. Nach derzeitiger Planung erwartet der Vorstand der Pyramid AG hieraus ein Umsatzvolumen in Höhe von mehr als EUR 100,0 Mio. Der Großteil der Fertigung startet voraussichtlich in 2026 und läuft bis mindestens in das Jahr 2028, erste Auslieferungen werden bereits in 2025 erwartet. Der Vorstand der Pyramid AG rechnet auf Basis dieser konkreten Vereinbarung für das Geschäftsjahr 2026 mit einer Steigerung des Konzernumsatzes auf EUR 92,0 Mio. bis EUR 102,0 Mio. und einem EBITDA von EUR 5,0 Mio. bis EUR 6,0 Mio., für das Geschäftsjahr 2027 mit einer weiteren Steigerung der Konzernumsätze auf EUR 115,0 Mio. bis EUR 130,0 Mio. bei einem EBITDA von EUR 6,0 Mio. bis EUR 7,5 Mio. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen. Kontakt Pyramid AG:

