Dr. Dennis Riedl: Circus Group: Riedls deutsche KI-Robotik-Wette für die Gastronomie

Anzeige / Werbung



Deutsches Unternehmen automatisiert Küche mit KI-Robotern

Ein deutsches Unternehmen will die Gastronomie revolutionieren - mit KI-gesteuerten Pizza-Robotern. Dr. Dennis Riedl sieht in der Circus Group eine hochspekulative Chance.

KI-Robotik trifft Gastronomie

"Die Circus Group automatisiert Pizzaproduktion vollständig", erklärt Riedl. KI-gesteuerte Roboter produzieren in drei Minuten frische Pizza - ohne menschliche Arbeitskraft. "Das ist Gastronomie 4.0."

Deutsches Unternehmen mit Vision

Circus Group (WKN: A2YN35, ISIN: DE000A2YN355, Ticker: CA1) ist an deutschen Börsen gelistet. Das Unternehmen entwickelt und betreibt automatisierte Pizza-Stationen. "Ein deutsches Tech-Unternehmen mit globalem Potenzial."

Disruptives Geschäftsmodell

Die automatisierten Stationen können in Supermärkten, Bahnhöfen, Flughäfen und Einkaufszentren platziert werden. "Das Geschäftsmodell ist skalierbar und kapitaleffizient", betont Riedl. Niedrige Personalkosten erhöhen Margen.

Expansion in Europa

Die Circus Group plant aggressive Expansion in Europa. Erste Stationen sind operativ, weitere folgen. "Wenn die Skalierung gelingt, ist das Potenzial enorm", so Riedls Einschätzung.

Fachkräftemangel als Treiber

Der Gastronomie-Sektor leidet unter Fachkräftemangel. Automatisierung bietet Lösung. "Circus profitiert von strukturellen Problemen der Branche", erklärt Riedl.

Hochspekulativ und risikoreich

Riedl warnt eindringlich: "Das ist eine Micro-Cap-Aktie mit extremem Risiko." Liquidität ist begrenzt, Geschäftsmodell unbewiesen im großen Maßstab, Totalverlust möglich. "Nur für sehr risikofreudige Anleger."

Technologie als Differentiator

Die KI-Technologie unterscheidet Circus von traditioneller Gastronomie. Konsistente Qualität, schnelle Produktion und niedrige Kosten sind Vorteile. "Wenn die Technologie funktioniert, ist das ein Gamechanger."

Fazit

Die Circus Group (WKN: A2YN35) ist eine extreme Spekulation auf KI-Robotik in der Gastronomie. Als deutsches Unternehmen mit disruptivem Geschäftsmodell bietet die Aktie enormes Potenzial - aber auch extremes Risiko. Nur für Anleger mit sehr hoher Risikobereitschaft.


Enthaltene Werte: DE000A2YN355

