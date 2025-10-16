Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 16. Oktober 2025 eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000HT97AT6/ WKN HT97AT) auf Aktie von Symrise (ISIN DE000SYM9999/ WKN SYM999) zum Kauf an.Das Papier habe einen Basispreis in Höhe von 70,81 EUR. Das Bezugsverhältnis liege bei 14,1223. Der Zinslauf beginne am 20.10.25. Der Zinssatz betrage 7,00% p.a. Der Bewertungstag sei am 16.04.27, während der letzte Börsenhandelstag der 15.04.27 sei. Die Rückzahlung erfolge am 23.04.27. (16.10.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de