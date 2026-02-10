Rekordergebnisse, starke Kundenbasis, weltweite Marktposition - und dennoch steht die Aktie unter Druck. Bringt Goldman jetzt die Wende?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|803,50
|804,50
|16:45
|803,40
|804,50
|16:45
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:39
|Goldman Sachs rät bei DAX-Aktie zum Kauf und sieht Potenzial - darum lohnt ein Einstieg
|Am Dienstag zieht diese DAX-Aktie deutlich an und kann um sechs Prozent gewinnen. Ursache: Die Investmentbank Goldman Sachs rät jetzt bei den Papieren zum Kauf und sieht ordentlich Potenzial. Darum...
► Artikel lesen
|16:19
|Goldman Sachs CEO says financial sponsors may boost dealmaking activity
|16:18
|Auf Rekordkurs: Hat Goldman Symrise wachgeküsst?
|Rekordergebnisse, starke Kundenbasis, weltweite Marktposition - und dennoch steht die Aktie unter Druck. Bringt Goldman jetzt die Wende Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|16:15
|BASF Aktie: Goldman Sachs hebt Kursziel an
|Goldman Sachs und Bernstein Research bewerten die BASF-Aktie positiv. Goldman Sachs hebt das Kursziel deutlich an, Bernstein Research sieht das Kursziel bei 53 Euro. Beide Institute verweisen auf eine...
► Artikel lesen
|14:00
|Goldman's Panic Index close to 'max fear'
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:18
|Auf Rekordkurs: Hat Goldman Symrise wachgeküsst?
|Rekordergebnisse, starke Kundenbasis, weltweite Marktposition - und dennoch steht die Aktie unter Druck. Bringt Goldman jetzt die Wende Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|15:01
|Aktien Frankfurt: Dax ringt um die Marke von 25.000 Punkten
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax fehlen am Dienstag nach seiner Vortagsrückkehr über die 25.000 Punkte die Impulse für eine Fortsetzung seiner Erholung. Vor den am Mittwoch erwarteten US-Arbeitsmarktdaten...
► Artikel lesen
|12:42
|Dax kehrt am Mittag auf Vortagesniveau zurück - Symrise gefragt
|Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag nach einem Start mit leichten Verlusten bis zum Mittag auf das Vortagesniveau zurückgekehrt. Um 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.023 Punkten berechnet...
► Artikel lesen
|11:54
|Aktien Frankfurt: Dax hält sich knapp über 25.000 Punkten
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag einen schwächeren Start abgeschüttelt und sich knapp über 25.000 Punkten gehalten. Am Vorabend war sie spät mit Rückenwind von den US-Börsen passiert worden....
► Artikel lesen
|11:29
|AKTIEN IM FOKUS 2: Goldman wird optimistischer für Chemie - Schub für Erholung
| (neu: Kurse, mehr Details und Hintergrund) FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung der Chemiebranche hat am Dienstag durch Goldman Sachs nochmals deutlich Schub bekommen. Expertin Georgina Fraser ging...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|GOLDMAN SACHS GROUP INC
|806,00
|+1,77 %
|SYMRISE AG
|76,06
|+6,17 %