EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.03.2026 / 18:01 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 6.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 9. März 2026 bis einschließlich 13. März 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 141.747 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 09.03.2026 4.684 0,00% 71,5921 335.337 AQEU 09.03.2026 8.052 0,01% 71,5962 576.493 CEUX 09.03.2026 2.650 0,00% 71,6314 189.823 TQEX 09.03.2026 18.614 0,01% 71,6087 1.332.924 XETA 10.03.2026 3.491 0,00% 71,6090 249.987 AQEU 10.03.2026 9.351 0,01% 71,6093 669.619 CEUX 10.03.2026 3.093 0,00% 71,6530 221.623 TQEX 10.03.2026 17.065 0,01% 71,6230 1.222.246 XETA 11.03.2026 6.248 0,00% 70,8228 442.501 AQEU 11.03.2026 12.173 0,01% 70,9134 863.229 CEUX 11.03.2026 4.211 0,00% 70,8800 298.476 TQEX 11.03.2026 22.368 0,02% 70,9098 1.586.110 XETA 12.03.2026 1.422 0,00% 71,6172 101.840 AQEU 12.03.2026 3.764 0,00% 71,3049 268.392 CEUX 12.03.2026 1.149 0,00% 70,7185 81.256 TQEX 12.03.2026 6.412 0,00% 71,1192 456.016 XETA 13.03.2026 1.263 0,00% 73,1822 92.429 AQEU 13.03.2026 4.394 0,00% 73,1555 321.445 CEUX 13.03.2026 2.752 0,00% 73,0488 201.030 TQEX 13.03.2026 8.591 0,01% 73,1388 628.335 XETA Gesamt 141.747 0,10% 71,5296 10.139.113

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 13. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 970.011 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 16. März 2026

Symrise AG

Der Vorstand