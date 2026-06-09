© Foto: Sina Schuldt - picture allianceAnlegerinnen und Anleger sollten der Tatsache ins Auge sehen, dass jetzt eine Sektorrotation beginnt. Richtig gut sieht aus dem DAX gerade Symrise aus. Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Symrise Mit Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten konnten Anlegerinnen und Anleger in diesem trotz des Iran-Krieges bislang erfolgreichen Börsenjahr richtig viel Geld verdienen - und nicht wenige hoffen darauf, dass die Outperformance der Branche auch weiterhin anhält. Doch der vergangene Freitag hat schonungslos die Gefahren dieser Wette offengelegt, als die sowohl technisch wie auch fundamental heiß gelaufenen Werte einen rabenschwarzen Tag erlebten. Nach einer kurzen Erholung am Montag …
Enthaltene Werte: DE000SYM9999,DE000MR00WS0Den vollständigen Artikel lesen
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