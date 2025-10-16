Deutsche Rohstoff meldete eine solide sequenzielle Erholung der Produktion in Q3, mit einer Steigerung von 6 % gegenüber dem Vorquartal auf 13 600 BOEPD. Dies wurde angetrieben durch den Hochlauf von vier Niobrara-Bohrungen, die Ende des zweiten Quartals in Betrieb genommen wurden. Trotz der leicht gesunkenen WTI-Preise dürften der höhere Ölanteil (65 %) und die geringeren Investitionskosten pro Bohrung (9 Mio. USD) die Rentabilität in Q3 stützen. Das vierte Quartal wird voraussichtlich stark ausfallen, da sechs weitere Bohrungen in Betrieb genommen werden und ~45 % der Ölproduktion zu einem Preis von 68 USD/Barrel abgesichert sind. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung bestätigt die Deutsche Rohstoff ihre Prognose für das Geschäftsjahr 25 (Umsatz EUR 170-190 Mio.; EBITDA EUR 115-135 Mio.). Die strategische Expansion wird mit neuen Flächen in Ohio und weiteren Investitionen im Powder River Basin fortgesetzt. Nachdem der Aktienkurs von Almonty seit unserem letzten Update vor 6 Tagen um 23% gestiegen ist, erhöhen wir unser Kursziel für die Deutsche Rohstoff auf EUR 68,50 (alt: EUR 62,00) und bestätigen unser KAUFEN-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/deutsche-rohstoff-ag





© 2025 mwb research