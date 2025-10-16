Nach rund 2,5 Jahren ist Timo Sillober wieder in der Elektromobilität tätig: Der frühere Vertriebschef der EnBW ist ist neuer CEO in der Geschäftsführung der E.ON Drive Infrastructure GmbH. Damit verantwortet Sillober in der E.ON-Sparte für öffentliche E-Auto-Ladeinfrastruktur die strategische Weiterentwicklung und die langfristige Positionierung des Unternehmens im europäischen Markt für Ladestationen, wie sein neuer Arbeitgeber mitteilt. Zusammen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
