Pyramid Computer GmbH erhält mehrjährigen Rahmenvertrag im Volumen von voraussichtlich über EUR 100 Mio. - Pyramid AG passt Umsatz- und Ergebnisprognose 2025 an und gibt positiven Mehrjahresausblick Deutscher Bestandskunde entscheidet sich für KI-Server von Pyramid Computer GmbH durch mehrjährigen Rahmenvertrag; Gesamtvolumen von über EUR 100,0 Mio. geplant

Strategischer Meilenstein zur Positionierung als einer der führenden deutschen Server- und Storagehersteller

Verschiebung diverser Aufträge führt zu Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025

Neuer Mehrjahresausblick zeigt deutliches Wachstum ab 2026 München, 16. Oktober 2025 - Vor dem Hintergrund von Verschiebungen ursprünglich bereits für das Jahr 2025 erwarteter Großaufträge im Bereich Server- und Storagelösungen in das Jahr 2026, des aktuell weiterhin herausfordernden Marktumfelds sowie einer deutlichen Ergebnisreduzierung der in China ansässigen Konzerngesellschaften der Marke Faytech aufgrund im Vergleich zum Vorjahr schlechterer Auslastung in der Produktion hat der Vorstand der Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52) beschlossen, die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen. Demnach erwartet der Vorstand nun einen Konzernumsatz von EUR 75 Mio. bis EUR 77 Mio. (bisher: EUR 88 Mio. bis EUR 92 Mio.; 2024: EUR 68,3 Mio.) und ein Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in der Größenordnung von EUR 3,0 Mio. bis EUR 3,5 Mio. (bisher: EUR 4,7 Mio. bis EUR 5,5 Mio.; 2024: EUR 3,4 Mio.). Demgegenüber konnte aber ein bedeutender Meilenstein für die mittelfristige Unternehmensentwicklung erreicht werden. So hat die Pyramid Computer GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Pyramid AG, von einem deutschen Bestandskunden den größten Einzelrahmenvertrag in der Geschichte des Unternehmens erhalten. Nach derzeitiger Planung erwartet der Vorstand der Pyramid AG hieraus ein Umsatzvolumen in Höhe von mehr als EUR 100,0 Mio. Dieser Rahmenvertrag beinhaltet die Herstellung modernster, speziell für KI-Funktionen entwickelter, Hochleistungsserver. Der Großteil der Fertigung startet voraussichtlich im Jahr 2026 und läuft bis mindestens in das Jahr 2028, erste Auslieferungen werden bereits im Jahr 2025 erwartet. Der Vorstand der Pyramid AG sieht sich durch die jüngsten Entwicklungen in seiner Strategie bestätigt, als Kerngeschäft auf Server- und Storagelösungen zu setzen, um auch bei Hochleistungsservern mit massiven KI-Fähigkeiten einer der führenden Hersteller in Deutschland zu werden. "Im Gegensatz zum gesamten Wettbewerbsumfeld konnten wir uns hervorragend positionieren als führender Anbieter von individuellen Server- und Storagelösungen. Anders als die meisten Unternehmen können wir daher in diesem Bereich weiterwachsen. Bestes Beispiel dafür ist der nun unterzeichnete Rahmenvertrag der Pyramid Computer GmbH mit einem deutschen Bestandskunden, von dem wir uns ursprünglich höhere Volumina bereits für das laufende Jahr erwartet hatten. Insgesamt bestätigt diese Entwicklung jedoch unsere strategische Priorisierung von Server- und Storagelösungen und unterstreicht die Leistungsfähigkeit sowie das Potenzial unserer Gruppe in diesem Bereich", kommentiert Andreas Empl, Vorstandsvorsitzender der Pyramid AG. "Eine bereits im laufenden Jahr erfreuliche Umsatzentwicklung sehen wir bei unseren POLYTOUCH Selbstbedienungslösungen für den Handel und die Systemgastronomie", ergänzt Christian Damjakob, CFO der Pyramid AG. "Hier sind wir neben unseren etablierten Kiosk-Lösungen nun auch mit einer neuen Self-Checkout Produktlinie bestens aufgestellt." Der Vorstand der Pyramid AG hat auf Basis dieser Entwicklungen in seiner heutigen Sitzung eine Mehrjahresplanung verabschiedet. Demnach rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Konzernumsatz von EUR 92,0 Mio. bis EUR 102,0 Mio. und einem EBITDA von EUR 5,0 Mio. bis EUR 6,0 Mio. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet der Vorstand Konzernumsätze zwischen EUR 115,0 Mio. und EUR 130,0 Mio. und ein EBITDA von EUR 6,0 Mio. bis EUR 7,5 Mio.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen.

Pyramid AG:

Andreas Empl

Vorstandsvorsitzender

info@pyramid-ag.com

ISIN: DE000A254W52| WKN: A254W5 | Symbol: M3BK



