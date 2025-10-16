Die Pyramid AG hat ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 angepasst. Hintergrund sind Verschiebungen geplanter Großaufträge im Bereich Server- und Storagelösungen in das Jahr 2026, ein weiterhin herausforderndes Marktumfeld sowie eine deutliche Ergebnisreduzierung der chinesischen Tochtergesellschaften der Marke Faytech infolge einer geringeren Produktionsauslastung. Der Vorstand erwartet nun für das Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz zwischen 75 und 77 Mio. Euro (bisher: 88-92 Mio. Euro; 2024: 68,3 Mio. Euro) sowie ein EBITDA von 3,0 bis 3,5 Mio. Euro (bisher: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin