Nach zuletzt schwachen Handelstagen und auch einem schwachen Start in den heutigen Handelstag hat sich die Aktie von Rheinmetall zuletzt wieder deutlich nach oben arbeiten können. Gegen Mittag ist sie sogar der Top-Gewinner des Tages im deutschen Leitindex DAX. Auch Hensoldt und Renk im MDAX können nach einem Handelsauftakt im Minus jetzt deutlich zulegen.Insgesamt bleibt das Umfeld für Rüstungsaktien weiter gut. Zwar waren die Papiere zuletzt heiß gelaufen, mittel- und langfristig dürften sich ...

