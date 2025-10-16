Instone Real Estate (DE000A2NBX80) drückt aufs Gas. Das Immobilienunternehmen hat im laufenden Jahr bereits Grundstücke für Projekte mit einem Verkaufsvolumen von über 1,1 Milliarden Euro gekauft. Der Wohnentwickler nutzt das günstige Zeitfenster und will bis Ende 2026 insgesamt für zwei Milliarden Euro neue Projekte eintüten. Eine beachtliche Ansage für ein Unternehmen, das die Krisenjahre gerade erst hinter sich gelassen hat. Günstige Konditionen locken: Vorstandschef Kruno Crepulja spricht von einem idealen Zeitpunkt für Investitionen. Die Verkäufer haben ihre Preisvorstellungen nach unten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
