Unterföhring (ots) -16. Oktober 2025. Katharina quält seit Jahren ein Gedanke: Warum hat mich meine leibliche Mutter weggegeben? Warum war ich nicht gewollt? Die junge Mutter hat nur wenig Infos von ihrer Adoptivfamilie erhalten. Julia Leischik, die beliebte Moderatorin und Produzentin, begibt sich ab Sonntag, 19. Oktober 2025, um 18:55 Uhr in den neuen Folgen "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" für Katharina auf die unermüdliche Suche nach ihrer Mutter in den Norden von Deutschland. Kann Julia Leischik auch Katharina helfen und sie mit ihrer leiblichen Mutter zusammenführen?Weiter auf Erfolgskurs: Die neuen Folgen "Julia Leischik sucht - Bitte melde dich" im Frühjahr 2025 verzeichneten in SAT.1 starke Quoten: Bis zu 10,2 Prozent der Zuschauenden in der SAT.1-Senderzielgruppe (14-59 J.) verfolgten die Suche nach vermissten Angehörigen. Und auch auf Joyn begeistert Julia Leischik mit ihrem Programm."Julia Leischik sucht - Bitte melde dich": neue Folgen ab 19. Oktober 2025, sonntags um 18:55 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf JoynBarrierefrei: Auf Videotext-Seite 149 gibt es Untertitel für Gehörlose und Hörbeeinträchtigte.Hashtag: BitteMeldeDich