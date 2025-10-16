Unterföhring (ots) -Wer wird Promi-Padel-Weltmeister? Am Samstag, 18. Oktober 2025, verwandelt sich der SAP Garden in München in die große Bühne für die erste "Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?". Acht prominente Teams kämpfen um den Titel und liefern sich rasante Ballwechsel in der weltweit am schnellsten wachsenden Sportart. Live um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn zeigen Fußballer wie Mats Hummels und Mario Gomez, Creator wie Younes Zarou und Schauspieler wie Uwe Ochsenknecht, wer auf dem Court das größte Ballgefühl hat. Tennisspielerin Angelique Kerber springt kurzfristig für die verletzte Lena Gercke ein.Uwe Ochsenknecht geht mit Selbstvertrauen ins Turnier. "Meine Chancen schätze ich als nicht gering ein", meint der Schauspieler, "aber definitiv beurteilen kann man das erst, wenn man weiß, wie die Gegner und die Partner spielen." Ochsenknecht spielt seit rund sechs Jahren regelmäßig: "Drei Mal pro Woche zwei Stunden, und zur Vorbereitung war ich zwei Wochen in der Akademie von Rafael Nadal im Trainingscamp auf Mallorca." Für ihn ist Padel längst mehr als ein Trend - es ist Leidenschaft: "Wenn man mit dem Padel-Sport angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören."Wie schätzt Fußball-Ikone Mario Gomez seine Chancen ein? "Ballsportler haben ein ziemlich gutes Gefühl für Raum und Zeit und dafür, was mit dem Ball passieren könnte. Da haben wir gegenüber den Amateursportlern einen Vorteil. Nichtsdestotrotz ist jeder Sport anders."Für Younes Zarou ist das Turnier echtes Neuland. Der Social-Media-Star stand vor wenigen Monaten zum ersten Mal auf dem Padel-Platz - und hat sich seitdem intensiv vorbereitet. "Ich habe vorher noch nie Padel gespielt. Also hieß es für mich: Training, Training, Training", erzählt er. Mit Coaches und Freunden habe er so oft wie möglich geübt, um das nötige Gefühl für das Spiel zu bekommen. "Wir kommen natürlich, um zu siegen", sagt Zarou selbstbewusst, "aber der Spaß ist natürlich auch wichtig. Sagen wir mal so: Mein Ziel ist es, nicht als erstes rauszufliegen."Fußball-Weltmeister Christoph Kramer packt die neue Sportart emotional wie kaum etwas nach dem Karriereende. "Ich habe nicht erwartet, dass es eine Sportart neben dem Fußball gibt, die mich emotional noch mal so fühlen lässt wie Padel", gibt er zu. "Und auch, wenn ich die Sportart manchmal hasse, habe ich sie am Ende h.d.g.d.l." Gemeinsam mit Teamkollege Marc Rzatkowski, der "die größte Herausforderung darin sieht, die Emotionen unter Kontrolle zu halten", will Kramer am Ende ganz oben stehen: "Wir wollen das schon gewinnen. Wenn es einen Pokal gibt, habe ich schon Lust, den mitzunehmen."Es treten an:Mischa Zverev, Christoph Kramer, Marc Rzatkowski, Uwe Ochsenknecht, Christian Düren, Dagi Bee, Daniel Boschmann, Younes Zarou, Elias Becker, Mats Hummels, Marcell Jansen, Stephan Gerick, Angelique Kerber, Mario Gomez, Dominik Stuckmann und Karo Kauer.Sie wissen nicht, was Padel ist?Padel kombiniert Elemente aus Tennis und Squash, wird auf einem 10x20 Meter großen Feld gespielt und lebt von spektakulären Ballwechseln an Glas- und Gitterwänden. Gespielt wird in der Regel im Doppel, also zwei gegen zwei.Produziert wird die "Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" von i&u Studios in Partnerschaft mit PadelCity."Die Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" am Samstag, 18. Oktober 2025, auf ProSieben und auf Joyn.Pressekontakt:Nathalie Galinaphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1171email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6139043