NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Wachstumszahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Franken belassen. Diese seien deutlich besser ausgefallen als Investoren befürchtet hätten, schrieb David Hayes in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. In der Region Afrika/Ozeanien/Asien ex China habe sich der Lebensmittelkonzern besonders gut behauptet und gleichzeitig vor allem vom Produkt Nespresso profitiert./rob/bek/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0038863350





© 2025 dpa-AFX-Analyser