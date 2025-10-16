Die Silbernotierung eroberte letzte Woche erstmals die Marke von 50 USD nun ging es sogar auf 53 USD, was viele Marktteilnehmer auf einen heftigen Short Squeeze zurückführen. Der physische Silbermarkt steht unter großem Druck, da die Verfügbarkeit von realem Metall zur Absicherung der zahlreichen Termingeschäfte stark eingeschränkt ist. Dieses Ungleichgewicht sorgt für ungewöhnliche Marktreaktionen und treibt den Spotpreis in eine fast exponentielle Aufwärtsbewegung. Dabei wurde das langjährige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
