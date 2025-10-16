HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zalando vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das dritte Quartal dürfte im Vergleicht zum Vorjahr einen Rückgang beim operativen Gewinn (Ebit) bringen, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im vierten Quartal werde sich das Geschäft dann wohl wieder beleben./rob/mf/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000ZAL1111





