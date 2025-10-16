Die Mannheimer bleiben aktiv. Deutsche Rohstoff (DE000A0XYG76) meldet eine positive operative Entwicklung im dritten Quartal und kündigt weitere Investitionen an. Die Produktion kletterte auf rund 13.600 Barrel Öläquivalent pro Tag - ein Plus von sechs Prozent gegenüber dem zweiten Quartal. Besonders erfreulich: Der Ölanteil lag mit 65 Prozent erneut auf hohem Niveau, während der WTI-Preis durchschnittlich bei knapp 66 Dollar notierte. Das zeigt, dass das Geschäftsmodell auch bei moderaten Preisen funktioniert. Bright Rock wagt sich nach Ohio: Die Tochter Bright Rock Energy hat erste größere Kaufverträge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
