Bisher hat Abo Energy eigene Projekte überwiegend schlüsselfertig errichtet. Nun stellt Abo Energy die Expertise auch Dritten als EPC-Dienstleistung zur Verfügung. Abo Energy kümmert sich ab sofort auch als Dienstleister um die technische Planung, die Beschaffung und die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen und Hybridprojekten aus Solar und Batterien. Diese EPC-Dienstleistungen (Engineering, Procurement, Construction) bietet Abo Energy für Energieparks mit einer Nennleistung ab 10 Megawatt an. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
