EQS-News: Advanced Blockchain AG
/ Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Advanced Blockchain AG präsentiert Strategieprogramm "ABAG 2.0"
Berlin, 16. Oktober 2025 - Die Advanced Blockchain AG ("ABAG", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Investor und Innovationspartner im Blockchain-Bereich, stellt ihr Strategie-Update "ABAG 2.0" vor. Diese besteht aus einer Weiterentwicklung der Unternehmensaktivitäten in den fünf Säulen "Investment", "Treasury", "Innovation", "Consultancy" und "Analytics". ABAG 2.0 ist die neue, langfristige Vision und Ausrichtung der Gesellschaft und fokussiert sich auf nachhaltige Wertschöpfung für die Aktionäre.
16.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Advanced Blockchain AG
|Scharnhorststraße 24
|10115 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+4930403669510
|Fax:
|+4930403669511
|E-Mail:
|info@advancedblockchain.com
|Internet:
|www.advancedblockchain.com
|ISIN:
|DE000A0M93V6
|WKN:
|A0M93V
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2214290
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2214290 16.10.2025 CET/CEST