NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Die Kennziffern untermauerten das Szenario einer starken Trendwende zum Besseren, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zusätzliche Kosteneinsparungen des Lebensmittelherstellers infolge eines Beschäftigungsabbaus seien eine positive Überraschung./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0038863350
