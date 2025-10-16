Die Aktie des US Speicherchip-Herstellers Micron legt weiter zu. Analysten sehen massives Potenzial und stützen sich auf überzeugende Quartalszahlen sowie positive Branchensignale.Analysten erhöhen Kursziel deutlich Morgan Stanley hat die Micron Aktie von Equal Weight auf Overweight hochgestuft und das Kursziel von 160 auf 220 US Dollar angehoben. Der Grund liegt in den anhaltend hohen Preisen für DRAM und NAND Chips. Die Experten erwarten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de