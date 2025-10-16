Elmos Semiconductor SE erwirbt die Minderheitsanteile der DMOS GmbH in Dresden
Leverkusen/Dresden, 16. Oktober 2025: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG), ein führender Hersteller von automobilen Mixed-Signal Halbleitern, hat die restlichen Gesellschaftsanteile der DMOS GmbH von den beiden Minderheitsgesellschaftern unter üblichen Vollzugsbedingungen erworben. Damit hält die Elmos Semiconductor SE nach dem Vollzug der Transaktion 100 Prozent der Anteile an ihrer Tochtergesellschaft in Dresden.
Im Zuge des Anteilserwerbs konnte das Unternehmen DMOS GmbH den kürzlich gestellten Insolvenzantrag wieder zurücknehmen. Eine Aufhebung des vorläufigen Insolvenzverfahrens durch das zuständige Gericht wird kurzfristig erwartet. Damit sind auch die Unsicherheiten über den weiteren Geschäftsbetrieb der DMOS GmbH beseitigt.
Mit dem vollständigen Erwerb der Minderheitsanteile stärkt die Elmos Semiconductor SE ihre Zusammenarbeit mit ihrer Entwicklungsgesellschaft und schafft damit Stabilität und Zukunftssicherheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Dresden.
Über Elmos
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: Elmos Semiconductor SE
Schlagwort(e): Unternehmen
16.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 2171 / 40 183-0
|E-Mail:
|invest@elmos.com
|Internet:
|http://www.elmos.com
|ISIN:
|DE0005677108
|WKN:
|567710
|Indizes:
|SDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2214468
|Ende der Mitteilung
|EQS-Media
2214468 16.10.2025 CET/CEST