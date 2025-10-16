Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 16.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Silber durchbricht 50 US-Dollar - Vizsla Royalties zählt zu den größten Gewinnern
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0Q4DC | ISIN: CH0038863350 | Ticker-Symbol: NESR
Tradegate
16.10.25 | 19:49
89,08 Euro
+9,03 % +7,38
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
SMI
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
NESTLE SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NESTLE SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
89,0689,1819:52
89,0089,0919:50
Dow Jones News
16.10.2025 18:33 Uhr
285 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Anleger risikofreudig - SMI profitiert von Nestle

DJ MÄRKTE EUROPA/Anleger risikofreudig - SMI profitiert von Nestle

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten ist es am Donnerstag aufwärts gegangen. Der DAX schloss nach einem Start im Minus 0,4 Prozent höher bei 24.272 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 beendete den Tag 0,8 Prozent über dem Schlussstand vom Mittwoch. Im Fokus stand der schweizerische Aktienmarkt, hier notierte der SMI 1,4 Prozent höher - auch dank dem Kursplus von 9,3 Prozent beim Schwergewicht Nestle. An der Börse in Paris ging es für den CAC ebenfalls um 1,4 Prozent nach oben. Hier scheiterten wie erwartet beide Misstrauensanträge gegen die neue Regierung von Sebastien Lecornu, sowohl der Antrag der rechtsextremen Le-Pen-Partei als auch der Antrag der Linksextremen. "Die schwierigere Aufgabe kommt aber erst", so ein Marktteilnehmer zu den anstehenden Haushaltsberatungen.Am Devisenmarkt kann der Euro die jüngsten Erholungsgewinne nahezu verteidigen und steht bei etwa 1,1660 Dollar.

Quartalszahlen lassen aufhorchen

Positive Impulse liefert vermehrt die Berichtssaison, hier stand vor allem die Schweiz im Fokus. Nestle stiegen deutlich, nachdem die Umsatzzahlen zum dritten Quartal zwar im Rahmen der Erwartungen gelegen und der Nahrungsmittelkonzern den Ausblick bekräftigt hatte. Anleger zeigten sich aber erfreut, dass die Führungsturbulenzen bei Nestle offenbar beendet sind. Die Pläne des neuen CEO Philipp Navratil, die Wende zu schaffen, begeistern, wie Marktstrategin Victoria Scholar von Interactive Investor erläuterte. Der Schweizer Lebensmittelkonzern habe die Preise anheben können, ohne die Nachfrage zu beeinträchtigen. Navratil habe im Unternehmen angesichts von Gegenwinden wie Zöllen, steigender Verschuldung, Währungsschwankungen und hartem Wettbewerb zwar noch viel zu tun, er habe aber einen guten Start hingelegt, so Scholar.

Sehr gut wurden die Zahlen von Docmorris aufgenommen; der Kurs der Aktie sprang um 7,4 Prozent nach oben. Der Online-Apothekenbetreiber hatte mit dem Wachstum im dritten Quartal bzw den ersten neun Monaten des Jahres überzeugt und den Ausblick bekräftigt.

ABB gaben anfängliche Gewinne ab und schlossen 0,6 Prozent im Minus. Auftragseingänge, Umsätze und EBITA hätten die Erwartungen übertroffen, kommentierte die Citi. Besonders stark seien die Aufträge im Bereich Motion gewesen. Dazu komme die Margenstärke im Sektor Elektrifizierung. Die Aufträge für Rechenzentren hätten sich zweistellig erhöht und der Konzern habe auch auf die Stärken in den konventionellen Versorgungsmärkten hingewiesen - diese sehen die Analysten weiter als unterbewertetes Engagement des Konzerns.

Aber auch aus Deutschland kamen Geschäftszahlen. Im MDAX gewannen Sartorius 7,6 Prozent. Das Unternehmen habe ein solides drittes Quartal verzeichnet und die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an das obere Ende angehoben, hieß es von Jefferies. Die Analysten erwarten, dass der Markt die angehobene Prognose für das Umsatzwachstum im Bereich Bioprozess (BPS) von rund 9 Prozent positiv aufnehmen wird. Dies gelte besonders in einem weiter schwächeren Umfeld für Ausrüstungen, denn das Book-to-Bill-Verhältnis auf Sicht von zwölf Monaten liege "deutlich über 1" und verbessere sich stetig.

Flatexdegiro blieben mit einem Plus von 4 Prozent auf 32,32 Euro auf Rekordkurs. Der Umsatz im dritten Quartal 2025 stieg im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 132 Millionen Euro. Er lag damit 7 Prozent über den Erwartungen und blieb im Vergleich zum Vorquartal stabil. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 57 Prozent auf 39 Millionen Euro und lag damit gleich 16 Prozent über den Erwartungen.

Von starken Geschäftszahlen sprach ein Marktteilnehmer auch mit Blick auf Dräger. Der Kurs schoss um 12,8 Prozent nach oben. Der Medizintechnikkonzern nimmt nach einem guten dritten Quartal nun die oberen Bänder der Jahresziele in den Blick.

Pernod Ricard konnten sich nach ersten Aussagen zum vergangenen Quartal etwas erholen, der Kurs stieg um 4,2 Prozent, nachdem er kürzlich ein neues 10-Jahrestief markiert hatte. Damit ist offensichtlich viel Negatives eingepreist gewesen, denn die am Morgen vorgelegten Umsatzzahlen fielen noch schlechter als erwartet aus. Jefferies warnte, der erhoffte Aufschwung liege im Ungewissen. 

=== 
Index          Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* 
Euro-Stoxx-50      5.652,01       +0,8%       +14,5% 
Stoxx-50        4.777,63       +0,9%       +10,0% 
Stoxx-600         571,66       +0,7%       +11,8% 
XETRA-DAX       24.272,19       +0,4%       +21,5% 
FTSE-100 London     9.424,75       k.A.       +14,1% 
CAC-40 Paris      8.188,59       +1,4%        +9,4% 
AEX Amsterdam       959,00       +0,4%        +8,7% 
ATHEX-20 Athen     5.088,31       -1,6%       +44,9% 
BEL-20 Bruessel     5.010,85       +0,6%       +16,7% 
BUX Budapest     103.065,51       +0,2%       +29,6% 
OMXH-25 Helsinki    5.169,11       +1,0%       +18,6% 
ISE NAT. 30 Istanbul  10.370,78       k.A.        +6,4% 
OMXC-20 Kopenhagen   1.611,34       +1,3%       -24,3% 
PSI 20 Lissabon     8.340,83       +1,1%       +29,4% 
IBEX-35 Madrid     15.645,80       +0,5%       +34,3% 
FTSE-MIB Mailand    42.374,18       +1,1%       +22,6% 
OBX Oslo        1.570,25       +0,1%       +18,0% 
PX Prag        2.378,53       -0,2%       +35,4% 
OMXS-30 Stockholm    2.741,83       +0,1%       +10,3% 
WIG-20 Warschau     2.887,16       -0,5%       +32,3% 
ATX Wien        4.675,21       -0,0%       +27,6% 
SMI Zuerich      12.702,08       +1,4%        +8,0% 
*bezogen auf Vortagesschluss 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Mi, 17:15 Uhr  % YTD 
EUR/USD           1,1666    +0,2%   1,1644     1,1625 +12,4% 
EUR/JPY           175,86    -0,0%   175,95     175,89  +8,0% 
EUR/CHF           0,9284    +0,1%   0,9277     0,9285  -1,1% 
EUR/GBP           0,8693    -0,0%   0,8693     0,8692  +5,0% 
USD/JPY           150,75    -0,2%   151,10     151,30  -3,9% 
GBP/USD           1,3420    +0,2%   1,3396     1,3375  +7,1% 
USD/CNY           7,1040    -0,0%   7,1071     7,1080  -1,4% 
USD/CNH           7,1283    -0,0%   7,1306     7,1308  -2,8% 
AUS/USD           0,6491    -0,3%   0,6511     0,6517  +5,2% 
Bitcoin/USD       108.403,70    -2,3% 110.953,60   110.877,95 +17,2% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          57,45    57,84    -0,7%     -0,39 -18,7% 
Brent/ICE          61,53    61,91    -0,6%     -0,38 -16,9% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           4.273,02   4.209,73    +1,5%     63,30 +60,5% 
Silber            53,81    53,09    +1,4%      0,72 +83,9% 
Platin          1.475,63   1.423,95    +3,6%     51,68 +62,6% 
Kupfer            5,00     5,01    -0,2%     -0,01 +21,7% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 12:01 ET (16:01 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.