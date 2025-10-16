Am Montag hatte der Reifenhersteller Michelin die Anleger mit einer Gewinnwarnung verschreckt - und auch die Aktie des deutschen Wettbewerbers Continental im Anschluss unter Druck gesetzt. Allen Unkenrufen zum Trotz kann das DAX-Unternehmen am Donnerstagabend mit positiven vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal aufwarten, die über den Markterwartungen liegen.Laut ersten vorläufigen und ungeprüften Zahlen erzielte Continental zwischen Juli und September einen Umsatz von rund fünf Milliarden Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär