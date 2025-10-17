Die Drägerwerk-Aktie ist am Donnerstag kräftig angesprungen. An der SDAX-Spitze zogen die Kurse um bis +13% an und kletterten mit 75,70 € auf den höchsten Stand seit August 2021. Was steckt hinter der Rallye und kann die Party an der Börse nun weitergehen? Starke Q3-Bilanz Der Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik hat am Mittwochabend nachbörslich im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung vorläufige Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und daraufhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de