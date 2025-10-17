Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 17
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|16/10/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.85
|Shrs:
|113,200,000.00
|Tckr:
|FUSD
© 2025 PR Newswire
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,006
|10,024
|09:49
|10,008
|10,020
|09:44
|Zeit
