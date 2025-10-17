Die BASF-Aktie kämpft mit einer wichtigen Unterstützungszone. Hält der Boden oder setzt sich die Korrektur weiter fort?Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|42,670
|42,810
|08:25
|42,700
|42,830
|08:25
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:18
|BASF: Wie stabil ist die Unterstützung?
|Die BASF-Aktie kämpft mit einer wichtigen Unterstützungszone. Hält der Boden oder setzt sich die Korrektur weiter fort Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|08:02
|BASF: Die Richtung stimmt
|Die Anteilscheine von BASF konnten zuletzt wieder etwas Boden gut machen und damit zumindest die Marke von 42 Euro verteidigen. Das war wichtig, denn ansonsten hätte sich das Chartbild des Chemieriesen...
► Artikel lesen
|Do
|Eilmeldung am Abend: BASF SE zündet den Kurs-Turbo!
|Do
|BASF-Aktie sorgt für Euphorie - Markt reagiert begeistert!
|Do
|BASF legt vor
|Die Lacksparte wird in zwei Geschäften veräußert und spült rund 9,5 Mrd. € in die Kasse. Dafür gehen etwa 5 Mrd. € Umsatz verloren. Im größten Chemiewerk der Welt, Ludwigshafen, werden die Kapazitäten...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BASF SE
|43,190
|+1,53 %