In Spanien ist die derzeit größte Bankenfusion Europas geplatzt. Die zweitgrößte Bank des Landes, BBVA, wollte sich mit der viertgrößten Sabadell zu einem Bankenriesen mit über einer Billion Euro Bilanzsumme zusammenschließen. Doch nur 25,5 Prozent der Sabadell-Aktionäre haben die Offerte der BBVA angenommen, wie die spanische Bankenaufsicht CNMV jetzt mitteilte. Für eine Fortsetzung des Projekts wären mindestens 30 Prozent erforderlich gewesen. Durch den Zusammenschluss der Madrider Großbank und
