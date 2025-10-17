Continental überzeugt im dritten Quartal mit einem starken Ergebnis, übertrifft die Markterwartungen und lässt mit einem bestätigtem Ausblick die Aktie nachbörslich steigen. Der Automobilzulieferer und Reifenhersteller Continental AG hat im dritten Quartal 2025 besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Das Unternehmen meldete am Donnerstagabend vorläufige Zahlen, die sowohl beim operativen Ergebnis als auch beim Cashflow über dem Marktkonsens lagen. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de