Die Continental AG (ISIN: DE0005439004) meldet für das dritte Quartal 2025 einen Nettoverlust von 756 Millionen Euro nach einem Gewinn von 486 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Diese Zahl könnte auf den ersten Blick alarmieren. Doch ein differenzierter Blick offenbart eine völlig andere Realität. Nicht zahlungswirksame Sondereffekte in Höhe von 1,1 Milliarden Euro aus dem Aumovio-Spin-off und dem geplanten Verkauf des Geschäftsfelds Original Equipment Solutions belasten das Ergebnis. Diese Sondereffekte resultieren aus Währungsumrechnungsdifferenzen. Zusätzlich gibt es einen Unterschiedsbetrag ...

