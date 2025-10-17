Oracle hat am Donnerstag einen milliardenschweren Cloud-Deal mit Meta betätigt. Für die Aktie des US-Softwarekonzerns ging es am gestrigen Handelstag um drei Prozent nach oben, während Meta schwächelte. DER AKTIONÄR blickt auf die Details des Deals.Oracle CEO Clay Magouyrk, einer der beiden neuen Chefs des Konzerns, gab auf der AI World Conference in Las Vegas ein wichtiges Update: Innerhalb von nur 30 Tagen im laufenden Quartal hat Oracle neue Cloud-Infrastruktur-Verträge in Höhe von 65 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär