© Foto: Philippe Turpin - PhotononstopDie Oracle-Aktie legte zu, nachdem der Mega-Deal mit Meta offiziell bestätigt wurde und Oracle auf der "AI World Conference" seine Wachstumsziele präsentierte.Die Aktie von Oracle hat am Donnerstag deutlich zugelegt und beendeten den Handelstag mit einem Plus von 3,09 Prozent bei 313 US-Dollar. Auf der hauseigenen Veranstaltung AI World Conference in Las Vegas präsentierte Oracle ein ehrgeiziges Wachstumsprogramm. Das Unternehmen strebt bis zum Geschäftsjahr 2030 Umsätze von 225 Milliarden US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 21 US-Dollar an. Das entspricht einem jährlichen Umsatzwachstum von 31 Prozent. Analysten hatten laut LSEG bislang mit 198,39 Milliarden US-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen ...
