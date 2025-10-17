Datum der Anmeldung:
15.10.2025
Aktenzeichen:
B3-96/25
Unternehmen:
Demant Germany II GmbH, Hamburg (Demant Stiftung, 'Oticon'); Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über die KIND GmbH & Co. KG, Burgwedel, und die audifon GmbH & Co. KG, Kölleda
Produktmärkte:
Einzelhandel mit Hörgeräten und Sehgeräten, Herstellung und Vertrieb von Hörgeräten, Hörakustiker-Kette, Optik
