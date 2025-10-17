tonies wird am 13. November die Umsätze für das dritte Quartal veröffentlichen. Das Quartal war geprägt vom Launch der Toniebox 2 (TB2) in Europa, Großbritannien, Frankreich, ANZ (Mitte September) und Nordamerika (Anfang Oktober). Während die Verkaufseffekte im Einzelhandel noch begrenzt waren, dürfte die Erstbelieferung des Handels ("Channel Loading") zu einem deutlichen Umsatzanstieg geführt haben - wir erwarten ein Plus von 42 % yoy auf 136 Mio. EUR, mit Wachstumsraten von rund 34 % in DACH, rund 41 % in den USA und rund 65 % in RoW. Erste Bewertungen der TB2 fallen sehr positiv aus und heben neue interaktive Funktionen, verbesserten Klang und Lifestyle-Features hervor. Wir bestätigen unsere FY25-Schätzungen sowie die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 11,70 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tonies-se
