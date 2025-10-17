Regulatory News:
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
10/10/2025
FR0013230612
700
19.1584
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
13/10/2025
FR0013230612
545
19.0357
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
14/10/2025
FR0013230612
366
18.8111
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
15/10/2025
FR0013230612
591
18.9481
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
16/10/2025
FR0013230612
754
18.6136
XPAR
TOTAL
2 956
18.9118
