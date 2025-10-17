Circus SE plant, 2026 mit der Großserienproduktion seiner autonomen Küche für den Verteidigungssektor, CA-M, in Europa zu beginnen. Damit wird das Unternehmen seine bestehende asiatische Produktionsstätte mit 6.000 Einheiten um 4.000 Einheiten pro Jahr erweitern und potenziell bis zu 1 Mrd. EUR zusätzliche jährliche Einnahmen aus Equipment-Verkäufen erzielen. Die Erweiterung unterstützt die europäische Initiative "Readiness 2030 / ReArm Europe" und nutzt die bewährte CA-1-Plattform und die KI-Kerntechnologie, wobei die ersten Vereinbarungen mit dem Verteidigungssektor für 2025 erwartet werden. Das Management bleibt aufgrund des starken Kundeninteresses zuversichtlich. Bei unveränderten Schätzungen bekräftigen wir unser KAUFEN-Rating und unser Kursziel von EUR 50,00 und sehen anstehende Verteidigungsverträge und weitere Kundengewinne als wichtige Katalysatoren für die Neubewertung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/circus-se
